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Васильев о дебютном матче-просмотре в «Тоболе»: «В дебютной игре отличится неплохо, но что такое офсайд?»

Васильев о дебютном матче-просмотре в «Тоболе»: «В дебютной игре отличится неплохо, но что такое офсайд?»

Полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев сыграл за «Тобол» в товарищеском матче против македонской «Брегальницы» (0:3) на УТС в Турции.

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