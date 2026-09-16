Сегодня воронежский «Факел» сыграет со «Спартаком» в Москве

«Факел» замыкает турнирную таблицу, в то время как «Спартак» идёт на втором месте с 16 очками. Начало матча в 18:30.
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