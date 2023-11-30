В США придумали средство, способное продлить жизнь большим собакам

Известно, что собаки крупных пород живут меньше, чем их более мелкие сородичи. Так, в среднем продолжительность жизни (например, овчарки в домашних условиях) — всего 9-13 лет, и это при правильном уходе и заботе.
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