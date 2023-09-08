Якобы беспощадно гнобимая «тираническим режимом» старая либеральная «элита», в действительности выглядит очень благополучной, упитанной и продолжает гадить своей стране по мере того, как её личные перспективы в России сходят на нет Издание «Форбс» – типично «российское», по меркам гайдаро-чубайсо-березовской Россиии 90-х годов прошлого столетия, разразилось поминальным плачем по безвременно ушедшей «экспертной интеллигенции» которую, ясное дело, лишил жизни хорошей «злокозненный терран».
Цена билета в «цветущий сад»
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ВМ
Владимир Моргунов
БЕДА РОССИЙ СКОЙ ВЛАСТИ В ТОМ, ЧТО НЕПОЗВОЛТЕЛЬНО ДОЛГО ВСЯКИЕ МАУ, МЯУ, ГАРБУЗОВЫ И ЕЖЕ С НИМИ ГАДЯТ НА ГОЛОВУ НАШЕЙ СТРАНЕ...
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9 час.
Александр Почекунин
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6 час.
Александр Денисов
А вот не зря дедушка Ленин называл гавном всю эту интеллигенцию. К тому же наша вся от слова телега...
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33 мин.
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