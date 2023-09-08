Цена билета в «цветущий сад»

Якобы беспощадно гнобимая «тираническим режимом» старая либеральная «элита», в действительности выглядит очень благополучной, упитанной и продолжает гадить своей стране по мере того, как её личные перспективы в России сходят на нет Издание «Форбс» – типично «российское», по меркам гайдаро-чубайсо-березовской Россиии 90-х годов прошлого столетия, разразилось поминальным плачем по безвременно ушедшей «экспертной интеллигенции» которую, ясное дело, лишил жизни хорошей «злокозненный терран».