Dallas Morning News: техасцев призвали не поддерживать отделение штата от США

© РИА Новости Сергей Мамонтов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Накануне общего дня предварительного голосования газета Dallas Morning News обратилась к жителям Техаса.
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