Легенда Новосибирского музыкального театра Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни

6 октября стало известно о кончине солиста Новосибирского музыкального театра, известного советского и российского артиста оперетты, народного артиста РСФСР и Почётного жителя Новосибирска, драматурга, поэта-песенника Ивана Андреевича Ромашко.
6 октября стало известно о кончине солиста Новосибирского музыкального театра, известного советского и российского артиста оперетты, народного артиста РСФСР и Почётного жителя Новосибирска, драматурга, поэта-песенника Ивана Андреевича Ромашко.
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