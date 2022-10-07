Вечерний Новосибирск

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Легенда Новосибирского музыкального театра Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни

Легенда Новосибирского музыкального театра Иван Ромашко скончался на 93-м году жизни

6 октября стало известно о кончине солиста Новосибирского музыкального театра, известного советского и российского артиста оперетты, народного артиста РСФСР и Почётного жителя Новосибирска, драматурга, поэта-песенника Ивана Андреевича Ромашко.

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