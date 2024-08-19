Более 250 афтершоков произошло на Камчатке после сильного землетрясения

На Камчатке продолжается "интенсивный афтершоковый процесс". После произошедшего 18 августа сильного землетрясения зафиксировано более 250 афтершоков, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
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