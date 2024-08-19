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Более 250 афтершоков произошло на Камчатке после сильного землетрясения

Более 250 афтершоков произошло на Камчатке после сильного землетрясения

На Камчатке продолжается "интенсивный афтершоковый процесс". После произошедшего 18 августа сильного землетрясения зафиксировано более 250 афтершоков, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

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