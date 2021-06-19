ЭксклюзивПрогрессЗагадка Молчания Вселенной. Парадокс Ферми - доказательство БогаГримуар Загадка Молчания Вселенной. Парадокс Ферми - доказательство Бога Начнём с того, что наша Вселенная бесконечна.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНе нужен нам берег турецкий,когда есть домик в Макарово, да Бараш?)))Юрий ИльиновСсылки в комментах запрещаю, а информация понравилась. "Yurii Kolpakov 21 июня, 18:47 "...Учёные бьются в догадках и припадках, пытаясь подтвердить этот принцип Ферми..." НИКАКОГО ПАРАДОКСА ФЕРМИ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ОН РОДИЛСЯ И СУЩЕСТВОВАЛ ТОЛЬКО В ОГРАНИЧЕННОМ СЕРОМ ВЕЩЕСТВЕ ЕГО ОЗВУЧИВАТЕЛЯ. И НЕ БОЛЕЕ ТОГО. ******* ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТВОРЦА МИРОЗДАНИЯ: В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, Человеческие расы развиваются : в созвездии Кассиопея в созвездии Плеяды (Стожары) в Солнечной системе (Славянский эволюционный поток) в созвездии Гончие Псы созвездии Рыбы в созвездии Орион в созвездии Большая Медведица в созвездии Малая Медведица в созвездии Лебедь И ПОКА НИГДЕ БОЛЕЕ В НАШЕМ МИРОЗДАНИИ P*S*: 1. Не все эволюционные потоки этих созвездий заполнены полностью. Наиболее полный находится в созвездии Кассиопея, откуда и началось расселение человеческих рас во II-м Дне Брамы. Заселение нашей планеты Сессия - Земля-Аврора человеческими существами началось 120 млн. лет назад после того, как 200 млн. лет назад Иерархия Физиарт доставила планету Сессия (за 5 млн. лет) из созвездия Плеяды на замену планете Марс, эволюционный поток которой погиб в результате термоядерного междусобойчика - 350 млн. лет назад и он был отбуксирован на его нынешнюю орбиту. Планету Сессия разместили на месте, где находился ранее Марс и дали новое имя - Земля, восстановили растительный и животный мир а затем и человеческий эволюционный поток. 2. Кроме основного Мироздания, есть ещё и Малое Мироздание в котором уже подготовлено 100 планет с разной степенью развития эволюционных потоков: - часть планет имеют Царство Минералов и Царство Растений; - часть планет имеют Царство Минералов, Царство Растений и животное Царство и уже подготовлены для принятия Человеческих Царств (Рас). 3. НИЖЕЛЕЖАЩИЕ (НЕДОРАЗВИТЫЕ ) ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОТОКИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕ МОГУТ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ, А ВЫСОКОРАЗВИТЫЕ НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ИМЕТЬ ДЕЛО С ТАКИМИ АГРЕССИВНЫМИ, ИМЕЮЩИМИ ЕЩЁ, ВО МНОГОМ, ПОЛУ*ЖИВОТНЫЙ УРОВЕНЬ СВОЕГО СОЗНАНИЯ. Т.Е. СУЩЕСТВАМИ ОПРЕДЕЛЯЕМЫМИ, КАК "ХОМО НЕДО*РАЗВИТУС" С ПЛАНЕТЫ АВРОРА (ЗЕМЛЯ). *)КРОМЕ ТОГО, В МИРОЗДАНИИ СУЩЕСТВУЕТ АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВЫШЕСТОЯЩИХ РАС В ЭВОЛЮЦИЮ НИЖЕЛЕЖАЩИХ! В КАЧЕСТВЕ КАРМИЧЕСКОГО ВОЗДАЯНИЯ, НАРУШИТЕЛЕЙ ЭТОГО ЗАКОНА СБРАСЫВАЮТ В НИЖЕЛЕЖАЩИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОТОКИ СОЗНАНИЯ. ОМЭН ВОТ ТАК КАК - ТО!"Yurii KolpakovЯ ПРИЗНАТЕЛЕН ВАМ, ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ МОЕГО КОММЕНТА. Я СЧИТАЮ, ЧТО ССЫЛКА НА ПЕРВОИСТОЧНИК ПРОСТО НЕОБХОДИМА, ЧТОБЫ ПЫТЛИВЫЕ ЧИТАТЕЛИ МОГЛИ УГЛУБИТСЯ В ТЕМУ, А НЕ ПОДУМАЛИ ВСЁ ТО, ЧТО ИЗЛОЖЕНО В МОЁМ КОММЕНТЕ ЕСТЬ БРЕДНИ ИЗВОРОТЛИВОГО УМА. И НЕ БОЛЕЕ ТОГО. ОМЭНЮрий ИльиновРарешаю ссылки только в темах, пожалуйста, пишите. Там намного глубже, чем в комментарии.Комментировать
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