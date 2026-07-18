«Clerkenwell House»: британский шарм и московская роскошь в одном адресе.

Что, если бы великий Чарльз Диккенс, мастерски оживлявший лондонские улицы в своих романах, вдруг оказался в современном мегаполисе? Где бы он поселился, чтобы сохранить дух творчества, но при этом наслаждаться комфортом XXI века? Каждый писатель ищет место, где вдохновение встречается с уютом.
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