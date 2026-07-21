Крым накроет в ближайшее время — названа опасная зона. Эксперт рассказал, к чему готовиться

Эксперт оценил заявления о возможности искусственного землетрясения в Крыму.Заявления бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко о сейсмической активности в Крыму прокомментировал "Царьграду" микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.