Крым накроет в ближайшее время — названа опасная зона. Эксперт рассказал, к чему готовиться

Эксперт оценил заявления о возможности искусственного землетрясения в Крыму.Заявления бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко о сейсмической активности в Крыму прокомментировал "Царьграду" микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
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