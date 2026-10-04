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Как понять, что медведь рядом, и спастись

Как понять, что медведь рядом, и спастись

Какие следы выдают присутствие хищника и чего делать категорически нельзя при встрече с косолапым фото: Zocha_K/Getty ImagesВ последние месяцы сообщения о нападениях медведей на людей приходят из разных уголков России.

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