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«Поговорил бы с Путиным»: Заявление диктатора Зеленского вызвало переполох в Германии

«Поговорил бы с Путиным»: Заявление диктатора Зеленского вызвало переполох в Германии

Заявление главаря киевского режима Зеленского вызвало переполох в Германии. https://rsnnews.ru/2026/07/23/pogovoril-by-s-putinym-zayavle.

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