"Тебе вторую ногу оторвать?": Абу-бандит на парковке угрожал расправой инвалиду ZОV. Чем сегодня заняты мигранты в России

Иван Иваныч

Да, я живу не в России, а в другой стране, но мои предки привили мне и моим ближайшим родственникам ЛЮБОВЬ к РОССИИ и самую откровенную благодарность за спасение нашего народа от вымирания. И вот когда я слышу, что творят у вас эти басурмане в стране, у меня сердце сжимается. Сначала я всячески ВАС поддерживал и искренне писал слова сочувствия, но ни чего не происходило и тогда я начел писать вот, что то наподобие, чтоб как то ВАС всполошить, как бы вздёрнуть, чтоб ВЫ очнулись и начали ну минимум сами себя защищать, а то забились по щелям как тараканы и нос не вытаскиваете из смартфонов. А ведь жизнь как оказалось протекает на улицах, а там творится чёрный беспредел. И получается, что ВЫ все безответственные люди и ваши предки закрываю ладонями свои лица, чтоб не сгореть от стыда за вас. Потому как Ваши предки били на раз всю эту нечисть.