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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Тебе вторую ногу оторвать?": Абу-бандит на парковке угрожал расправой инвалиду ZОV. Чем сегодня заняты мигранты в России

"Тебе вторую ногу оторвать?": Абу-бандит на парковке угрожал расправой инвалиду ZОV. Чем сегодня заняты мигранты в России

Не секрет, что мигранты кооперируются в чаты, которые охватывают ВСЕ регионы России. От Калининграда до Камчатки.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Интересно, а кто такая &quot;старший лейтенант юстиции Бадулина Ю.А.&quot;, которая объявила грубейшее нарушение общественного порядка &quot;малозначительным поводом&quot;, а самооборону с помощью легального средства человеком, находящимся при исполнении должностных обязанностей и на рабочем месте - &quot;грубым нарушением общественного порядка&quot;, и &quot;пришила&quot; 213 ст. УК? И где она хранит полученные криминальным путем средства? И почему эта ситуация никого не волнует?
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7 час.
Иван Иваныч
Да, я живу не в России, а в другой стране, но мои предки привили мне и моим ближайшим родственникам ЛЮБОВЬ к РОССИИ и самую откровенную благодарность за спасение нашего народа от вымирания. И вот когда я слышу, что творят у вас эти басурмане в стране, у меня сердце сжимается. Сначала я всячески ВАС поддерживал и искренне писал слова сочувствия, но ни чего не происходило и тогда я начел писать вот, что то наподобие, чтоб как то ВАС всполошить, как бы вздёрнуть, чтоб ВЫ очнулись и начали ну минимум сами себя защищать, а то забились по щелям как тараканы и нос не вытаскиваете из смартфонов. А ведь жизнь как оказалось протекает на улицах, а там творится чёрный беспредел. И получается, что ВЫ все безответственные люди и ваши предки закрываю ладонями свои лица, чтоб не сгореть от стыда за вас. Потому как Ваши предки били на раз всю эту нечисть.
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8 мин.

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