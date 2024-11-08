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Бронеавтомобиль с иностранными наёмниками уничтожен в Харьковской области

Бронеавтомобиль с иностранными наёмниками уничтожен в Харьковской области

В населенном пункте Казачья Лопань (Харьковская область) российские военные уничтожили бронеавтомобиль с иностранными наемниками, воюющими на стороне ВСУ.

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