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Алаудинов рассказал об 11-часовых боях в Курской области

Алаудинов рассказал об 11-часовых боях в Курской области

Российские военные почти круглосуточно находятся на ногах, а бои в последние дни длятся по 11 часов, рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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