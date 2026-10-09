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SUSANIN

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В Удмуртии опровергли фейк о «жёлтом» уровне террористической опасности

В Удмуртии опровергли фейк о «жёлтом» уровне террористической опасности

Ижевск. Удмуртия. В социальных сетях, в том числе в комментариях «Сусанина», распространяют поддельный документ о введении в Удмуртии «жёлтого» уровня террористической опасности и переводе школ на дистанционное обучение с 9 октября 2026 года.

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