Двуречная почти пала, Армия России расширяет плацдарм за рекой Оскол, приближаясь к Купянску (КАРТА)

Двуречная почти пала, Армия России расширяет плацдарм за рекой Оскол, приближаясь к Купянску. На купянском направлении силы группировки войск «Запад» в последние пару дней прорывают оборону ВСУ в важном для противника укрепленном н.
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