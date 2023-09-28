В Новосибирске неизвестные выставили на продажу интимные фото несовершеннолетних

Прокуратура в Новосибирской области начала проверку по факту продажи детских фото в сети интернет.Прокуратурой Новосибирской области организована проверка по поступившей информации о размещении на одном из сайтов в интернете объявления о продаже интимных фотографий несовершеннолетних.