Гроссмейстер Карякин поддержал самовыдвижение Путина

Гроссмейстер Сергей Карякин поставил свою подпись за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах Известный шахматист расписался в подписном листе на площадке Народного фронта в Симферополе.
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