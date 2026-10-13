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ФедералПресс

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До минус 30 градусов: синоптик сообщил об аномальных морозах в трех регионах РФ

До минус 30 градусов: синоптик сообщил об аномальных морозах в трех регионах РФ

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Первые морозы до минус 30 градусов пришли на Чукотку, в Магаданскую область и Якутию.

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