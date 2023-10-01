Двухфакторная аутентификация на портале Госуслуг с 1 октября стала обязательной

По данным Минцифры, к августу её подключили более 20 млн россиян. Двухфакторная аутентификация для всех пользователей web-версии и заново установленного приложения портала «Госуслуги» стала обязательной с 1 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии