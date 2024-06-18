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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион MotoGP 2020 года Мир останется в «Хонде» до конца сезона-2026 (Es.motorsport)

Гонщик «Хонды» Хоан Мир достиг договоренности с японским производителем, утверждает испанская версия Motorsport.

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