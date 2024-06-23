Ларри Джонсон: США дают Украине разрешение делать то, что она уже делает

Mike1975 ATACMS Я не понимаю. Вот последние новости от Politico: США заявили Украине, что они (ВСУ) могут использовать поставляемое Америкой оружие для нанесения ударов по любым российским силам, атакующим из-за границы, а не только по тем, которые находятся в районе Харькова, согласно официальным лицам США.