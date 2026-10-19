В заключительных документах саммита ЕС 15–16 октября не появилось даже упоминания о возможности согласовать к концу года параметры многолетнего бюджета на 2028–2034 годы.
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