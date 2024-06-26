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Григорий Лепс бросил пить и занялся спортом ради юной возлюбленной

Григорий Лепс бросил пить и занялся спортом ради юной возлюбленной

Знакомая певца рассказала о существенных изменениях в поведении и образе жизни Лепса.Певица Анна Калашникова рассказала о том, что 61-летний Григорий Лепс безнадежно влюбился в 18-ти летнюю Аврору.

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