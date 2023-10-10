В Великобританию пришла необычайно жаркая погода

Жителям туманного Альбиона повезло с осенней погодой – вместо привычных туманов и промозглой сырости, традиционных для этой поры года, на остров пришли летние дни с температурой воздуха +25 градусов по Цельсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии