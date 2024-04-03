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Иск Генпрокуратуры РФ к «Макфе» и аффилированным лицам заявлен на 46 млрд рублей

Иск Генпрокуратуры РФ к «Макфе» и аффилированным лицам заявлен на 46 млрд рублей

Генпрокуратура требует взыскать с имущество компании «Макфа», ряда аффилированных с ней компаний и родственников владельцев бизнеса - экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Вадима Белоусова около 46 млрд рублей.

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