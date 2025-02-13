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Названо наиболее вероятное место встречи Трампа и Путина. И это не Китай

Названо наиболее вероятное место встречи Трампа и Путина. И это не Китай

Трамп и Путин могут встретиться в Саудовской Аравии. Об этом сообщают сразу несколько источников.Наиболее вероятное место встречи лидеров России и США - Саудовская Аравия.

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