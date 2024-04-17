Конфликт Израиля и Ирана: сравниваем армии и помощь союзников Евгения КомароваВ конфликте Израиля и Ирана произошло очередное значимое событие, когда последний направил значительное количество ракет и беспилотников на территорию оппонента.
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