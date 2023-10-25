Сначала главный рупор пропаганды в России Соловьёв признаётся, что он как этнический еврей поехал бы защищать свой народ в Израиль, да вот, жалко, старый уже.
Кому в России нужны фарисеи от пропаганды?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Всем хороша Россия, одно плохо, жидовствующих много...
Ответить
3 д.
Пульхерия Djem
Вообще то Соловьёв,признавая зверства с обоих сторон,поддерживает мирных Палестины.Он всегла говорит,что Родина у него одна-РОССИЯ,
Ответить
3 д.
людмила бер
Удивляюсь!!! Статья заказуха, чистой воды...Халдей?или ?...
Ответить
2 д.
Свежие комментарии