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СССР-Россия

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Кому в России нужны фарисеи от пропаганды?

Кому в России нужны фарисеи от пропаганды?

Сначала главный рупор пропаганды в России Соловьёв признаётся, что он как этнический еврей поехал бы защищать свой народ в Израиль, да вот, жалко, старый уже.

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Комментарии
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Александр Денисов
Всем хороша Россия, одно плохо, жидовствующих много...
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3 д.
Пульхерия Djem
Вообще то Соловьёв,признавая зверства с обоих сторон,поддерживает мирных Палестины.Он всегла говорит,что Родина у него одна-РОССИЯ,
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3 д.
людмила бер
Удивляюсь!!! Статья заказуха, чистой воды...Халдей?или ?...
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2 д.

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