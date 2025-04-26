В Нижнем парке Петергофа торжественно включили фонтаны

В Петергофе дали старт сезону фонтанов, который в этом году обещает быть насыщенным на события. Запланировано множество фестивалей, а также тематических выставок, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.
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