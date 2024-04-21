Представители Поморья победили на первенстве Северо-Запада по кекусинкай карате

На соревнованиях в Архангельске также выступили спортсмены из Санкт-Петербурга, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, Республик Коми и КарелииНа соревнованиях в Архангельске также выступили спортсмены из Санкт-Петербурга, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, Республик Коми и Карелии— Архангельск регулярно принимает у себя представительные соревнования по киокусинкай, — отметил заместитель губернатора Архангельской области Сергей ….
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