CAD - Futures - 23/04/2024 Micro CAD/USD Futures CME_MINI:MCD1! insanemalin CAD holds one of the highest non commercial vs commercial positions, it has shown strength last week when there was very positive news in the US and CAD held price between 0.
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