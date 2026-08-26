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Царьград

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"Врачи боролись до последнего". ВСУ открыли огонь по рейсовому автобусу - погибли люди

"Врачи боролись до последнего". ВСУ открыли огонь по рейсовому автобусу - погибли люди

ВСУ расстреляли рейсовый автобус, погибли девять пассажиров.В Луганской Народной Республике: в результате обстрела ВСУ рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Лисичанск — Стаханов, погибли девять человек.

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