"Врачи боролись до последнего". ВСУ открыли огонь по рейсовому автобусу - погибли люди

ВСУ расстреляли рейсовый автобус, погибли девять пассажиров.В Луганской Народной Республике: в результате обстрела ВСУ рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Лисичанск — Стаханов, погибли девять человек.
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