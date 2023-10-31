В Москве прошедшая ночь соответствовала климатической норме мая

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что температура воздуха в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме для мая и достигала плюс 7,8 градусов.
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