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Дасаев считает, что Мамардашвили может стать вратарем уровня Касильяса, ван дер Сара и Нойера

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире наравне с вратарем «Порту» Диогу Коштой.

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