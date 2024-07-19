Дасаев считает, что Мамардашвили может стать вратарем уровня Касильяса, ван дер Сара и Нойера

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире наравне с вратарем «Порту» Диогу Коштой.