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Регионы России

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OpenAI и SoftBank запустили Project Stargate для инфраструктуры ИИ в США

OpenAI и SoftBank запустили Project Stargate для инфраструктуры ИИ в США

Структура Project Stargate предусматривает, что SoftBank отвечает за финансирование, OpenAI — за операционную деятельность, а председателем предприятия стал глава SoftBank Масаёси Сон.

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