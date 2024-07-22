Госдума: ношение гаджетов бойцами в зоне спецоперации будет считаться дисциплинарным проступком

Поправки поддержал комитет Госдумы по обороне Нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете данные, которые могут определить принадлежность военнослужащих к ВС РФ, другим войскам и воинским формированиям, а также информацию, позволяющую определить место нахождения таких лиц, будет считаться грубым дисциплинарным проступком.