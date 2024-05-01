Олег Гаркуша: Тропилло был первым, кто записал "Кино" и "Аквариум"

РИА Новости/Вадим Жернов Умерший в Финляндии музыкальный продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло был первым человеком в СССР, записывавшим группы, которые в те годы вряд ли кто-то стал записывать официально.
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