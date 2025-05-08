Названы способы добиться высокой пенсии в старости

С 2026 года страховые выплаты по старости будет назначаться гражданам, выработавшим 15 лет трудового стажа и набравшим 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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