Почему Z и V. Почему сегодня миром правят символы

Знаки ниоткуда? Конфуций сказал: «Знаки и символы правят миром, а не слово и закон». Так это или нет? Для начала учтём, что в алфавите каждая буква это по сути символ.
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