Путин: Запад угрожает вторичными санкциями странам за защиту своих интересов

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны прибегают к введению незаконных вторичных санкций против стран, которые не согласны действовать в чужих интересах, а защищают свои.
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