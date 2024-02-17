Путин поблагодарил российских военных за взятие Авдеевки

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки в ДНР, глава государства объявил благодарность российским военным, участвовавшим в боях за город.
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