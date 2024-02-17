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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Путин поблагодарил российских военных за взятие Авдеевки

Путин поблагодарил российских военных за взятие Авдеевки

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки в ДНР, глава государства объявил благодарность российским военным, участвовавшим в боях за город.

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