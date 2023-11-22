Россия доставила в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи

Борт МЧС России доставил 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа. Он был одним из четырех самолетов, которые приняли участие в воздушном мосте по доставке гуманитарной помощи населению сектора Газа.
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