Франция ставит точку: Ле Пен прямо заявила, что больше не потянет помощь Украине

Франция наконец-то посмотрела правде в глаза: времена безграничной помощи Украине подошли к концу. Лидер фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен прямо заявила об этом в эфире телеканала LCI, и её слова звучат как холодный душ для тех, кто привык рассчитывать на европейские кошельки.