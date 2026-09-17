Франция ставит точку: Ле Пен прямо заявила, что больше не потянет помощь Украине

Франция наконец-то посмотрела правде в глаза: времена безграничной помощи Украине подошли к концу. Лидер фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен прямо заявила об этом в эфире телеканала LCI, и её слова звучат как холодный душ для тех, кто привык рассчитывать на европейские кошельки.
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