Дело о государственной измене: Пограничный полицейский остается под арестом

Пограничник, задержанный по делу о шпионаже и государственной измене, остается под арестом. Судьи Апелляционной палаты отклонили ходатайство адвоката, который просил смягчить меру наказания для своего клиента.
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