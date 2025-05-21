Тартус продали. Хмеймим в осаде - террористы узбекского происхождения штурмуют базу. Погибли русские бойцы: США угрожают устроить ад

Виктор Борисов

То что происходит в России в последнее время, кроме как нашествием саранчи, никак не назвать. Тихое и всеобъемлющее нашествие под руководством "лучших друзей" России - США", если ещё кто-то в этом сомневается - то этот человек попросту не умеет взвешенно анализировать и оценивать информацию, причинно-следственные связи и т.д. о том, что происходит в России и вне. Для начала надо понять когда мигранты начали приезжать в РФ с "дальними" планами. Мысли вслух. А.Н.Спиридонов. Для начала наверное стоит вспомнить времена 30-35 летней давности, когда разваливался Советский Союз, когда 14 республик забурлили и им очень захотелось самостоятельности - независимости от России. То, что происходило в в то время в России и республиках кроме как "кровавый хаос" никак не назовешь. Под влиянием западных установок в среднеазиатских республиках было принято считать, что во всех их бедах виновата Россия и русские, и если бы не Россия, которую всем республикам приходилось тянуть. В Азии был бы "рай". Прошли волнения, Союз республик свободных распался на очень свободные страны. Естественно, в этих странах старались искоренить все то, что им бы напоминало на связь с Россией и "их оккупацию". То, что там переписывали различные названия, сносили памятники и устанавливали запрет на русский язык и т.д. это мелочи. В этих странах открывали охоту на русских, особенно в среднеазиатских странах. (1), (2), (3), (4), (5), ... В 1990 - 1993 года в странах Средней Азии было убито более миллиона русских мужчин, женщин и детей. Миллионы пытались спасались бросая свое имущество. Национализм в те года в среднеазиатских странах был как фашизм. Таких в те года было немало, а теперь... По большому счету, до 2002 года "братья" из среднеазиатских стран побаивались ехать в Россию, боялись возмездия за "их дружбу 90-93г." Но кушать им хотелось, да и урожай свой хотелось продать, вот тогда и начали они объединяться в группы и ездить в Россию. Вели они себя очень тихо, по одному не ходили, да и группами не очень то рисковали гулять. Продали, уехали. Со временем они подуспокоились и начали более смелее ездить, тем более видя, что в России, как ни крути, законы немного работают и с них спроса не будет. Они освоились, даже начали борзеть, понимая, что в России перекос закона, что только русских задерживают и судят за национализм, а мигрантов оформляют как мелких хулиганов (предупреждение или штраф). Россия после 2010 года вообще понравилась "гостям". Можно было вести бизнес и при этом не платить налоги, можно