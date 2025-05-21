Царьград Коллаж Царьграда Поступили сообщения, что террористы осадили нашу военную базу Хмеймим в Сирии, а после террористы, предварительно, все узбекского происхождения, попытались взять её штурмом, призывая по рации сдаться на чистом русском.
Тартус продали. Хмеймим в осаде - террористы узбекского происхождения штурмуют базу. Погибли русские бойцы: США угрожают устроить ад
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Виктор Борисов
То что происходит в России в последнее время, кроме как нашествием саранчи, никак не назвать. Тихое и всеобъемлющее нашествие под руководством "лучших друзей" России - США", если ещё кто-то в этом сомневается - то этот человек попросту не умеет взвешенно анализировать и оценивать информацию, причинно-следственные связи и т.д. о том, что происходит в России и вне. Для начала надо понять когда мигранты начали приезжать в РФ с "дальними" планами. Мысли вслух. А.Н.Спиридонов. Для начала наверное стоит вспомнить времена 30-35 летней давности, когда разваливался Советский Союз, когда 14 республик забурлили и им очень захотелось самостоятельности - независимости от России. То, что происходило в в то время в России и республиках кроме как "кровавый хаос" никак не назовешь. Под влиянием западных установок в среднеазиатских республиках было принято считать, что во всех их бедах виновата Россия и русские, и если бы не Россия, которую всем республикам приходилось тянуть. В Азии был бы "рай". Прошли волнения, Союз республик свободных распался на очень свободные страны. Естественно, в этих странах старались искоренить все то, что им бы напоминало на связь с Россией и "их оккупацию". То, что там переписывали различные названия, сносили памятники и устанавливали запрет на русский язык и т.д. это мелочи. В этих странах открывали охоту на русских, особенно в среднеазиатских странах. (1), (2), (3), (4), (5), ... В 1990 - 1993 года в странах Средней Азии было убито более миллиона русских мужчин, женщин и детей. Миллионы пытались спасались бросая свое имущество. Национализм в те года в среднеазиатских странах был как фашизм. Таких в те года было немало, а теперь... По большому счету, до 2002 года "братья" из среднеазиатских стран побаивались ехать в Россию, боялись возмездия за "их дружбу 90-93г." Но кушать им хотелось, да и урожай свой хотелось продать, вот тогда и начали они объединяться в группы и ездить в Россию. Вели они себя очень тихо, по одному не ходили, да и группами не очень то рисковали гулять. Продали, уехали. Со временем они подуспокоились и начали более смелее ездить, тем более видя, что в России, как ни крути, законы немного работают и с них спроса не будет. Они освоились, даже начали борзеть, понимая, что в России перекос закона, что только русских задерживают и судят за национализм, а мигрантов оформляют как мелких хулиганов (предупреждение или штраф). Россия после 2010 года вообще понравилась "гостям". Можно было вести бизнес и при этом не платить налоги, можно
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17 мин.
Виктор Борисов
Тех, кто и завозит в Россию миллионами потенциальных боевиков ИГИЛ, нужно отправить этих национал-предателей на экскурсию в Сирию, чтобы они посмотрели какой порядок нам будут навязывать эти приезжие. В Сирии они сотнями палками забивают насмерть алавитов и христиан. Ребёнка- девочку, за принадлежность к другой религии сначала насилуют, потом убивают. И вот такое будущее готовят россиянам наши продажные чиновники. В России уже порядка 20-ти миллионов этих дикарей. Преступность от них растет минимум на 20% в год. Может Матвиенко ответит для чего нужны в России чуждые по менталитету потенциальные боевики ИГИЛ в России. Они уже, купив паспорта, толпами осаждают разрешительные отделы, оформляя разрешения на оружие. Может Хуснуллин расскажет россиянам, в кого собрались стрелять эти его "незаменимые" единоверцы!?. В больницах от их замоташек с целым табором не протолкнуться. И всем нужны пособия, бесплатное лечение, учение. Налогов они не платят. В армии не служат. Тащат сюда целый кишлак родственников, которых нужно обеспечивать пособиями, жильем, медициной и обучать. Преступность от них растет на 20% в год. В мечетях и радикальных исламистских центрах им внушают, что их религиозные убеждения выше законов России, что эту землю им подарил Аллах для создания здесь великого халифата. Что русские здесь живут незаконно. Если учесть все увеличивающуюся многомиллионную массу этих потенциальных боевиков ИГИЛ, то понимаешь, что этот "троянский конь" представляет серьёзную угрозу самому существованию Государства Российского, жизням россиян, их детей и внуков.
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14 мин.
Леонид Руси
База нужна... Ремонт, заправка, контроль... Просто надо усилить...
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8 мин.
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