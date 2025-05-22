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Царьград

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Украинские дроны атаковали Тулу: силы ПВО отразили 10-ю волну нападений

Украинские дроны атаковали Тулу: силы ПВО отразили 10-ю волну нападений

Тульская область подверглась массированной атаке украинских дронов, отражённой силами противовоздушной обороны.

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