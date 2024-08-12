Сегодня – День ВВС: поздравления летчикам с Кубани и из Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ВВС с праздником. - Нынешнее поколение авиаторов – личный состав воинских частей, которые дислоцируются в нашем регионе – достойно продолжает ратные традиции предшественников.
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