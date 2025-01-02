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Наоми Осака – второй фаворит турнира WTA в Окленде. Коэффициент 3.00 на первый титул за три года

Наоми Осака вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Окленде. Японка обыграла Юлию Грабер из Австрии (7:5, 6:3).

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